Артем Дзюба: Горжусь парнями (фото)

Форвард «Зенита» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
«Горжусь парнями», – подписал фотографию в инстаграме 31-летний нападающий.
Напомним, Дзюба открыл счет в матче на 22-й минуте. Во втором тайме защитник «Бенфики» Рубен Диаш сначала отправил мяч в свои ворота, после чего иранец Сердар Азмун довел преимущество чемпионов России до крупного. Единственный мяч гости провели на 85-й минуте после дальнего удара испанца Рауля де Томаса.
Отметим, что на фото присутствует и форвард Александр Кокорин, который не заявлен за команду.
«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».
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