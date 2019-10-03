Артем Дзюба: Горжусь парнями (фото) «Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов.

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Форвард «Зенита» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Горжусь парнями», – подписал фотографию в инстаграме 31-летний нападающий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Горжусь парнями!!!#команда👊 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 2 Окт 2019 в 7:38 PDT

Напомним, Дзюба открыл счет в матче на 22-й минуте. Во втором тайме защитник «Бенфики» Рубен Диаш сначала отправил мяч в свои ворота, после чего иранец Сердар Азмун довел преимущество чемпионов России до крупного. Единственный мяч гости провели на 85-й минуте после дальнего удара испанца Рауля де Томаса.

Отметим, что на фото присутствует и форвард Александр Кокорин, который не заявлен за команду.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».