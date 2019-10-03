Эрнесто Вальверде: Я скажу, что результат справедлив, а тренер «Интера», что – нет «Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с «Интером» (2:1) на стадионе «Камп Ноу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я скажу, что это справедливый результат, а тренер «Интера», что – нет, – приводит Football Italia слова испанца. – «Интер» – превосходная команда, и она это доказала в первом тайме. После перерыва мы вышли биться и забили решающие голы.

Мы знаем, что Месси уникальный игрок и может делать результат. Он был не в лучшей физической форме, но он прибавляет. И в конце игры мы увидели его голевую передачу на второй гол. Так что он не может играть плохо».

Напомним, «Интер» вышел вперед на третьей минуте благодаря голу аргентинца Лаутаро Мартинеса. А во втором тайме дубль уругвайца Луиса Суареса принес «Барселоне» победу.

После двух туров «Барселона» и «Боруссия» набрали по четыре очка, у «Интера» и «Славии» – по одному. В третьем туре 23 октября «Интер» примет «Боруссию», а «Барселона» сыграет в гостях со «Славией».