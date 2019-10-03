Александр Медведев: Победа над «Бенфикой» важна в борьбе за сохранение трех мест в Лиге чемпионов «Зенит» выиграл у «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Загрузка...

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита» и нашего футбола с этой победой, поскольку она очень важна в рамках борьбы за сохранение трех мест в Лиге чемпионов, – приводит ТАСС слова Медведева. – Тут считать места и очки еще рано, впереди очень упорная борьба, где каждый матч ключевой, если не решающий».

Напомним, голы «Зенита» забили форварды Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун. Еще один мяч защитник «Бенфики» Рубен Диаш отправил в свои ворота. Единственный мяч гостей на счету испанца Рауля де Томаса.

«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».