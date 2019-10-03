Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» играл лучше, чем можно подумать, глядя на табло «РБ Лейпциг» проиграл дома «Лиону» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Лионом» (0:2) на «РБ Арене» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень хорошая игра, – приводит слова немца официальный сайт УЕФА. – Мы допустили две ошибки, за которые нас наказала команда, сама создавшая только один момент на 91-й минуте. А мы, играя в атаку, имели, по меньшей мере, четыре явных шанса, но не использовали их. Именно поэтому, на мой взгляд, результат несправедлив. Мы играли лучше, чем можно подумать, глядя на табло».

Напомним, голы в матче забили голландец Мемфис Депай и полузащитник Мартен Терье.

«Лион» набрал четыре очка и занимает второе место в группе G, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».