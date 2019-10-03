Магомед Оздоев – о гимне Лиги чемпионов: Мечта маленького мальчика из деревушки Ингушетии сбылась

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) на стадионе «Санкт-Петербург» рассказал о впечатлениях от услышанного гимна Лиги чемпионов.
«Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в маленькой деревушке республики Ингушетия, сбылась, – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Когда звучал гимн Лиги чемпионов – это нечто!
Когда я маленьким смотрел по телевизору, у меня даже тогда были мурашки. Я допоздна ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, когда был матч «Ювентус» – «Реал» в полуфинале, я умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть игру. В итоге он не дал, и я плакал в номере».
«Зенит» набрал четыре очка и вместе с «Лионом» возглавляет турнирную таблицу группы G. У «РБ Лейпциг» – три очка, у «Бенфики» – ноль. В третьем туре 23 октября «Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг», а «Бенфика» примет «Лион».
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