Веркаутерен – новый главный тренер «Андерлехта» Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен возглавил «Андерлехт».

Со специалистом подписан контракт до лета 2022 года.

Веркаутерен выступал за клуб с 1975 по 1987 года, а с 2005 по 2007 он работал главным тренером «Андерлехта». Вместе с пурпурно-белыми он выиграл два чемпионата Бельгии.

– Мне очень приятно, что я снова возвращаюсь домой. Дайте нам немного времени, и вы получите что-то хорошее, – сказал Веркаутерен на пресс-конференции.