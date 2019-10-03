Веркаутерен – новый главный тренер «Андерлехта» - Советский спорт
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03 октября 2019 18:38ФутболКоноплев Александр

Веркаутерен – новый главный тренер «Андерлехта»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен возглавил «Андерлехт».

Со специалистом подписан контракт до лета 2022 года.

Веркаутерен выступал за клуб с 1975 по 1987 года, а с 2005 по 2007 он работал главным тренером «Андерлехта». Вместе с пурпурно-белыми он выиграл два чемпионата Бельгии.

– Мне очень приятно, что я снова возвращаюсь домой. Дайте нам немного времени, и вы получите что-то хорошее, – сказал Веркаутерен на пресс-конференции.

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