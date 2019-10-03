ЦСКА – «Эспаньол». Бистрович сыграет с первых минут

ЦСКА назвал состав на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Бистрович, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Марк Рока, Гранеро, Лей Ву, Кальери, Варгас.
Запасные: Прието, Мелендо, Дидак Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Виктор Гомес.
Матч пройдет на московской «ВЭБ Арене». Начало – в 19:55.
Наш состав на #ЦСКАэспаньол!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 3, 2019
Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, @HordurM34, Кучаев, @NikolaVlai, @akhmetov77i, Бистрович, Чалов, @arnorsigurdsson
Запасные: Помазун, @lucas_santos, @1022nishimura, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков pic.twitter.com/a6Tjt6UPom