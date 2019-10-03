Андрей Тихонов: Матч с «Хетафе» покажет, вышел ли «Краснодар» из кризиса

- «Краснодару» пора выигрывать. Счет против «Базеля» не устраивает ни руководство, ни болельщиков. Против «Хетафе» команда будет играть на победу, потому что нужны очки.
Думаю, против «Краснодара» стоит задача выйти из группы. Не надо сравнивать «Хетафе» с тульским «Арсеналом». Этот матч проверит, находит ли «Краснодар» в кризисе или кризис пройден, - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что встреча 2-го тура состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 22:00 по московскому времени.
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