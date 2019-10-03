«Краснодар» – «Хетафе». Стартовые составы Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Загрузка... Стали известны составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч второго тура Лиги Европы. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Матрынович, Спаич, Рамирес, Ольссон, Фьолусон, Вильена, Сулейманов, Берг, Намли. Запасные: Крицюк, Ари, Скопинцев, Уткин, Камболов, Стоцкий, Мануэл Фернандеш. «Хетафе»: Кикицола, Ньом, Бруно, Кабрера, Рауль Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо, Кенеди, Анхель, Галлего. Запасные: Сория, Джене, Куку, Максимович, Суарес, Джейсон, Дуро. Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 22:00 по московскому времени.