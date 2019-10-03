ЦСКА – «Эспаньол». Гости открыли счет ЦСКА – «Эспаньол» – 0:1.

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В матче второго тура Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол» открыт счет.

На 64-й минуте ворота Акинфеева распечатал хавбек гостей Ву Лэй.

Это шестой мяч, пропущенный армейцами в двух матчах Лиги Европы-2019/20.

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