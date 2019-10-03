«Манчестер Юнайтед» не смог в гостях переиграть «АЗ Алкмар» Футболисты «АЗ Алкмар» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча прошла на стадионе «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и занимает первую строчку в турнирной таблице группы L. «АЗ Алкмар», имея в активе два очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре «АЗ Алкмар» сыграет на своем поле против «Астаны», а «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Партизана».