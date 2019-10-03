ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в Москве уступил «Эспаньолу» – 0:2.

Счет на 64-й минуте забил хавбек гостей Лей Ву. На пятой минуте компенсированного времени Виктор Кампусано установил окончательный счет.

ЦСКА проиграл во втором матче Лиги Европы подряд. Красно-синие занимают турнирную таблицу группы H.

24 октября ЦСКА на своем поле примет «Ференцварош», а «Эспаньол» сыграет на выезде с «Лудогорцем».

Лига Европы

Второй тур

Группа H

ЦСКА (Москва, Россия) – «Эспаньол» (Барселона, Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Лей Ву, 64 (0:1); Кампусано, 90+5 (0:2).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Гогуа, 46), Магнуссон, Кучаев (Обляков, 67), Влашич, Ахметов (Бийол, 77), Бистрович, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Марк Рока, Гранеро (Лосано, 90), Лей Ву (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22), Варгас.

Запасные: Прието, Мелендо, Дидак Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Виктор Гомес.

Предупреждения: Фернандес, 37; Обляков, 87; Бистрович, 90+2 – Гранеро, 66; Лей Ву, 70.