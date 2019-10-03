«Фейеноорд» на своем поле обыграл «Порту» Футболисты «Фейеноорда» одержали победу над «Порту» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

В составе голландской команды голами отметились Йенс Торнстра (49-я минута) и Рик Карсдорп (80).

После этой победы «Фейеноорд» набрал три очка и вышел в лидеры турнирной таблицы группы G. «Порту», потерпев первое поражение, расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Порту» на своем поле примет «Рейнджерс», а «Фейеноорд» на выезде встретится с «Янг Бойз».