«Лудогорец» нанес поражение «Ференцварошу» В матче второго тура Лиги Европы «Ференцварош» дома уступил «Лудогорцу» – 0:3.

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Болгарский клуб возглавил группу H. В следующем туре «орлы» примут дома «Эспаньол». «Ференцварош» сыграет на выезде с ЦСКА.

Лига Европы

Второй тур

Группа H

«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 0:3 (0:2)

Голы: Лукоки, 1 (0:1); Форстер, 40 (0:2); Форстер, 64 (0:3).

Удаление: Григор, 43 (Л).