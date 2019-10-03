«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом» Завершились шесть матчей второго тура Лиги Европы.

Новости СМИ2 «Брага» на своем поле сыграла вничью со «Слованом» – 2:2. Напомним, что португальцы – главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Лига Европы

Второй тур

Группа I «Сент-Этьен» (Франция) – «Вольфсбург» (Германия) – 1:1 (1:1) «Александрия» (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 1:1 (0:1) Группа J «Инстабул Башакшехир» (Турция) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – 1:1 (0:0) «Вольфсбергер» (Австрия) – «Рома» (Италия) – 1:1 (0:1) Группа K «Бешикташ» (Турция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:1 (0:0) «Брага» (Португалия) – «Слован» (Словакия) – 2:2 (1:1)