Виктор Гончаренко: Надо идти вперед, даже когда некуда

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Эспаньола» (0:2) признал, что его команда играет эмоционально.
– Иногда тяжело принять результат, но надо идти вперед, даже когда некуда. ЦСКА играет в большей степени эмоционально, нам надо играть более умно. Нужно приобрести опыт, в том числе таких матчей, – приводит слова Гончаренко ТАСС.
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