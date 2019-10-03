Виктор Гончаренко: Надо идти вперед, даже когда некуда Неэмоциональный Гончаренко обвинил ЦСКА в эмоциональности.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Эспаньола» (0:2) признал, что его команда играет эмоционально.

– Иногда тяжело принять результат, но надо идти вперед, даже когда некуда. ЦСКА играет в большей степени эмоционально, нам надо играть более умно. Нужно приобрести опыт, в том числе таких матчей, – приводит слова Гончаренко ТАСС.