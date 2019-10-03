«Краснодар» – «Хетафе». Хозяева опять пропустили - Советский спорт
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03 октября 2019 23:22ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» – «Хетафе». Хозяева опять пропустили

Ну как так-то, а?

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Эспаньол» забит второй мяч.

Его автором на 61-й минуте стал хавбек гостей Родригес Анхель.

Счет стал 0:2.

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