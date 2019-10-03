«Краснодар» – «Хетафе». Хозяева опять пропустили Ну как так-то, а?

Загрузка... В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Эспаньол» забит второй мяч. Его автором на 61-й минуте стал хавбек гостей Родригес Анхель. Счет стал 0:2. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЗДЕСЬ