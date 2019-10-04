«Трабзонспор» и «Базель» поделили очки В матче второго тура Лиги Европы «Трабзонспор» сыграл вничью с «Базелем» – 2:2.

Загрузка... «Базель» занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Хетафе» лидирует. «Краснодар» – последний.