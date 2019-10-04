«Трабзонспор» и «Базель» поделили очки

«Базель» занимает второе место в турнирной таблице группы C.
«Хетафе» лидирует. «Краснодар» – последний.
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