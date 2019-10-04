«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России - Советский спорт
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04 октября 2019 00:19ФутболКоноплев Александр

«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России

Завершились десять матчей Лиги Европы.

Отметим поражение «Витории» от «Айнтрахта» – 0:1.

Напомним, что Россия и Португалия борются за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Лига Европы
Второй тур
Группа A

«Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)

«Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4 (0:2)

Группа B

«Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1 (0:1)

«Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:0 (0:0)

Группа D

«Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:1)

«Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Голландия) – 1:4 (0:3)

Группа E

«Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 2:1 (0:0)

«Селтик» (Шотландия) – «Клуж» (Румыния) – 2:0 (1:0)

Группа F

«Витория» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 0:1 (0:1)

«Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 4:0 (3:0)

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