«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России

Отметим поражение «Витории» от «Айнтрахта» – 0:1.
Напомним, что Россия и Португалия борются за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Лига Европы
Второй тур
Группа A
«Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)
«Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4 (0:2)
Группа B
«Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1 (0:1)
«Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:0 (0:0)
Группа D
«Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:1)
«Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Голландия) – 1:4 (0:3)
Группа E
«Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 2:1 (0:0)
«Селтик» (Шотландия) – «Клуж» (Румыния) – 2:0 (1:0)
Группа F
«Витория» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 0:1 (0:1)
«Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 4:0 (3:0)