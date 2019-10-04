«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России Завершились десять матчей Лиги Европы.

Загрузка... Отметим поражение «Витории» от «Айнтрахта» – 0:1. Напомним, что Россия и Португалия борются за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Лига Европы

Второй тур

Группа A «Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0) «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4 (0:2) Группа B «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1 (0:1) «Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:0 (0:0) Группа D «Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:1) «Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Голландия) – 1:4 (0:3) Группа E «Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 2:1 (0:0) «Селтик» (Шотландия) – «Клуж» (Румыния) – 2:0 (1:0) Группа F «Витория» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 0:1 (0:1) «Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 4:0 (3:0)