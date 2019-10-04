Валерий Газзаев: Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий после поражения армейцев в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). Отметим, что на этой стадии турнира «Краснодар» уступил «Хетафе» (1:2).
«Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата. Когда их 18-я и 16-я команды обыгрывают наших лидеров, уже надо в какой-то степени бить тревогу. Эти результаты говорят об уровне испанского и российского чемпионатов.
Нас обыгрывают команды, которые идут внизу турнирной таблицы европейских чемпионатов, уже давно нужно было задуматься об уровне игры на международной арене», – цитирует Газзаева ТАСС.
Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы И во втором матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА не смог набрать ни одного очка. На сей раз армейцам преподал урок середняк испанского чемпионата. 03.10.2019 22:15 Футбол Мощенко Захар «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий