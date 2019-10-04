Валерий Газзаев: Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата Специалист объяснил неудачный результат отечественных клубов.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий после поражения армейцев в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). Отметим, что на этой стадии турнира «Краснодар» уступил «Хетафе» (1:2).

«Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата. Когда их 18-я и 16-я команды обыгрывают наших лидеров, уже надо в какой-то степени бить тревогу. Эти результаты говорят об уровне испанского и российского чемпионатов.

Нас обыгрывают команды, которые идут внизу турнирной таблицы европейских чемпионатов, уже давно нужно было задуматься об уровне игры на международной арене», – цитирует Газзаева ТАСС.