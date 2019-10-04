Денис Попов – после поражения от «Эспаньола»: ЦСКА тяжело играть на два фронта

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов поделился эмоциями после поражения армейцев от «Эспаньола» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (0:2).
«Это была ничейная игра. Армейцы впереди практически ничего не создали – не сказать, что они имели стопроцентные моменты. Да, ЦСКА мог забить какой-то гол при удачном стечении обстоятельств, но не более того. А «Эспаньол» использовал свои шансы и выиграл. ЦСКА тяжело играть на два фронта. Состав у команды молодой, есть несколько травмированных, и скамейка получается слабая», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».
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