Хасанби Биджиев: Нельзя сказать, что «Эспаньол» был на голову сильнее ЦСКА ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы.

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Бывший вратарь ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал поражение команды от «Эспаньола» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Нельзя сказать, что испанцы выглядели наголову сильнее, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Биджиева. – Армейцы не стушевались, но это Лига Европы, и здесь малейшая ошибка сразу же наказывается.

Так было в матче «Локомотив» – «Атлетико», так случилось и во встрече ЦСКА – «Эспаньол». Испанские команды всегда являются сложными соперниками, с ними играть далеко не просто».

Напомним, голы в ворота ЦСКА забили китаец У Лэй и форвард Виктор Кампусано.

После двух туров «Лудогорец», одержавший две победы, лидирует в группе H, у «Эспаньола» четыре очка, у «Ференцвароша» – одно, у ЦСКА – ноль. В третьем туре 24 октября ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем», а «Лудогорец» примет «Эспаньол».