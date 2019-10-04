Виктор Гончаренко: Когда имеешь преимущество в еврокубках, надо забивать, а мы играем эмоционально

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре команды после поражения от «Эспаньола» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Когда ты имеешь преимущество в еврокубковом матче, надо забивать, а мы играем в большей степени эмоционально, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Иногда нам стоит играть более умно. Наверное, мы будем так делать после того, как пройдем через подобные игры. В современном футболе разницу между победой и поражением делает одна передача, одна подача».
Напомним, голы в ворота ЦСКА забили китаец У Лэй и форвард Виктор Кампусано.
После двух туров «Лудогорец», одержавший две победы, лидирует в группе H, у «Эспаньола» четыре очка, у «Ференцвароша» – одно, у ЦСКА – ноль. В третьем туре 24 октября ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем», а «Лудогорец» примет «Эспаньол».
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