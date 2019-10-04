Агент: Магнуссон вывихнул лодыжку, предстоит рентген

Бьярки Гуннлаугсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о состоянии игрока московского клуба.
«По состоянию Магнуссона пока никаких конкретных новостей нет. Он вывихнул лодыжку, предстоит рентген», – цитирует агента Sport24.ru.
В текущем сезоне 26-летний защитник отыграл 13 матчей и забил 2 гола.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Иван Обляков: Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм После матча Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Иван Обляков и Кристиян Бистрович. 03.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это? После волевой победы над «Виннипегом» (6:4) в матче открытия сезона в Нью-Йорке ничуть не уставший новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметивший премьеру в «Медисон Сквер Гарден» голом и передачей, с шутками прибаутками пообщался с корреспондентом «Советского спорта» Виталием Славиным. 04.10.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав