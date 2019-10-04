Агент: Магнуссон вывихнул лодыжку, предстоит рентген Футболист получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2).

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Бьярки Гуннлаугсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о состоянии игрока московского клуба.

«По состоянию Магнуссона пока никаких конкретных новостей нет. Он вывихнул лодыжку, предстоит рентген», – цитирует агента Sport24.ru.

В текущем сезоне 26-летний защитник отыграл 13 матчей и забил 2 гола.