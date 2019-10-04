Александр Бубнов – о матче с «Эспаньолом»: ЦСКА не хватало последнего паса и темпа атак Армейцы потерпели второе поражение кряду.

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Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов проанализировал матч ЦСКА и «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

«Гости организованно и грамотно оборонялись почти всей командой. Атакующему большими силами ЦСКА не хватало последнего паса и темпа атак. Поэтому за весь матч армейцы так и не создали ни одного по-настоящему голевого момента. Не считать же таким удар Марио Фернандеса с острого угла во втором тайме. Игра в целом проходила на невысоких скоростях, а во втором тайме скорости ЦСКА стали еще ниже. Для испанцев эта ситуация была очень комфортной, они успевали закрывать все зоны перед воротами. Гости не просто уверенно справлялись с подходами соперниками, но и наладили контригру, создали три голевых момента, реализовав два из них. Причем в обоих случаях ошибался Магнуссон: сначала не успел перехватить пас, затем слабо скинул мяч вратарю. В первом случае выручил Акинфеев.

Возможно, ЦСКА при таком развитии событий стоило гораздо раньше выставить второго форварда в пару к Чалову. При такой-то плотности обороны. Впрочем, Нисимура еще до конца не проявил себя, а Бийол – номинально не нападающий. Поэтому у Гончаренко не было особых вариантов, но рискнуть, пожалуй, все-таки стоило.

Нестабильность ЦСКА, перепады игры между первым и вторым таймами связываю с молодостью команды, непростой кадровой ситуацией и, вероятно, не лучшей физической формой», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, голы в ворота ЦСКА забили китаец У Лэй и форвард Виктор Кампусано.

После двух туров «Лудогорец», одержавший две победы, лидирует в группе H, у «Эспаньола» четыре очка, у «Ференцвароша» – одно, у ЦСКА – ноль. В третьем туре 24 октября ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем», а «Лудогорец» примет «Эспаньол