АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока лиги в сентябре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 16:27Футбол

АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

Английская премьер-лига определила кандидатов на звание лучшего игрока месяца по итогам сентября.

Как сообщает официальный сайт лиги, в список номинантов попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Рикарду Перейра («Лестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Каллум Уилсон («Борнмут»).

Добавим, что на звание лучшего тренера по итогам сентября претендуют: Эдди Хау («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси») и Брендан Роджерс («Лестер»).

Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Президент UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, его бой с Сен-Пьером обязательно состоится Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30 Фергюсон пошутил над Хабибом: Время готовить десерт (видео)
В НХЛ стартует новый сезон. Где и как смотреть лучший хоккей на планете «Советский спорт» рассказывает, кто будет показывать матчи НХЛ в этом году. 02.10.2019 14:30 Хоккей Костяев Иван
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева Не скажу, что это было прям уж здорово, но это было очень хорошо! И это уж точно было самое интересное, что мы увидели в текущем сезоне на российских полях. 03.10.2019 08:00 Футбол Цыбанев Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Новости
17:18 Футбол Арнольд Шварценеггер – про стадион «Зенита»: Абсолютно великолепен
17:12 Легкая атлетика Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике из-за травмы
17:04 Футбол Касорла и Альбиоль вызваны в сборную Испании
17:04 Футбол Форвард «Арсенала» Мартинелли - лучший игрок недели в Лиге Европы
16:51 Фигурное катание Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
16:40 Футбол Александер-Арнольд и Н'Голо Канте – претенденты на лучший гол АПЛ в сентябре (видео)
16:38 Футбол Александр Бубнов: До перерыва «Краснодар» пребывал в состоянии легкого шока
16:27 Футбол АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока лиги в сентябре
16:25 Футбол Александр Бубнов – о матче с «Эспаньолом»: ЦСКА не хватало последнего паса и темпа атак
16:14 ММА Кокляев – о бое с Емельяненко: Часть моего гонорара пойдет на благотворительность (видео)
16:00 Футбол Жена сотрудника ЦСКА: Гончаренко ставит в состав по личному отношению, а не по готовности
15:48 Футбол Максим Боков: Ничего не предвещало поражения ЦСКА
15:42 Футбол «Динамо» одолело «Оренбург», одержав девятую победу кряду
15:17 Художественная гимнастика У Мамун и Сухорукова родился ребенок (фото)
15:11 Футбол Агент: Магнуссон вывихнул лодыжку, предстоит рентген
15:06 Фигурное катание Отец Сотниковой: Информация о гадалке – это левак полнейший
14:57 Футбол Унаи Эмери – о матче со «Стандардом»: Команда была уставшей, но все равно сыграла фантастически
14:50 Футбол Игнатьев и Могилевец получили вызов в сборную России
14:44 Теннис Касаткина проиграла Возняцки и не смогла выйти в полуфинал в Пекине
14:36 Футбол Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас: «Краснодар» был бы важной командой в испанской лиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика