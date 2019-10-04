АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

Как сообщает официальный сайт лиги, в список номинантов попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Рикарду Перейра («Лестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Каллум Уилсон («Борнмут»).
Добавим, что на звание лучшего тренера по итогам сентября претендуют: Эдди Хау («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси») и Брендан Роджерс («Лестер»).
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