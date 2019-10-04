Александр Бубнов: До перерыва «Краснодар» пребывал в состоянии легкого шока «Быки» потерпели поражение второй раз кряду. Ранее команда уступила «Базелю» (1:5).

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Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча «Краснодара» и «Хетафе» (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«До перерыва хозяева пребывали в состоянии легкого шока, которое не позволяло им полноценно раскрыться. Впрочем, сделать это с такими потерями, как у них, в принципе представляется трудно выполнимой задачей. Посмотрите на среднюю линию: новичок Вильена, центральный защитник Фьолуссон, который и на номинальной позиции далеко не безупречен, и Ольссен, выходивший по весне на замены. Добавьте к этому сыгрывающегося с партнерами Берга, привыкающего к роли игрока основы Шапи, недавно восстановившегося Ари. В таких условиях в принципе сложно говорить о слаженной игре, когда же твоя команда проповедует атакующий футбол – почти невозможно», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, дубль в ворота «быков» сделал форвард Анхель Родригес, после чего нападающий Ари отыграл один мяч.

«Хетафе», одержавший две победы, лидирует в группе C, у «Базеля» четыре очка, у «Трабзонспора» – одно, у «Краснодара» – ноль. В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет в гостях с «Трабзонспором», а «Хетафе» примет «Базель».