Форвард «Арсенала» Мартинелли - лучший игрок недели в Лиге Европы

Напомним, что Мартинелли отметился дублем в домашнем матче со «Стандардом» (4:0), а также записал на свой счет голевую передачу.

Добавим, что на награду также претендовали: нападающий Дониелл Мален («ПСВ»), хавбек Мохамед Эльюнусси («Селтик») и защитник Рафаэл Форстер («Лудогорец»).

