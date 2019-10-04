Форвард «Арсенала» Мартинелли - лучший игрок недели в Лиге Европы Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли назван лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что Мартинелли отметился дублем в домашнем матче со «Стандардом» (4:0), а также записал на свой счет голевую передачу.

Добавим, что на награду также претендовали: нападающий Дониелл Мален («ПСВ»), хавбек Мохамед Эльюнусси («Селтик») и защитник Рафаэл Форстер («Лудогорец»).