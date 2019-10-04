Арнольд Шварценеггер – про стадион «Зенита»: Абсолютно великолепен Знаменитый бодибилдер посетил форм в Санк-Петербурге.

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Известный американский актер Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями от приезда на «Газпром Арену».

«Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время – очень эффективный», – цитирует Шварценеггера пресс-служба арены.

Ранее стало известно, что на этой арене пройдут матчи Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов.