Дзаппакоста получил разрыв крестообразной связки во время тренировки «Ромы» Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, на правах аренды выступающий за «Рому», выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Новости СМИ2 Как сообщает официальный сайт итальянской команды, защитник получил травму в пятницу во время тренировки римской команды. Напомним, что раннее на три недели из-за травмы выбыл армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, получивший повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра в матче шестого тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:0). Rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta.



Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2019