Дзаппакоста получил разрыв крестообразной связки во время тренировки «Ромы» - Советский спорт
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04 октября 2019 19:48Футбол

Дзаппакоста получил разрыв крестообразной связки во время тренировки «Ромы»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста, на правах аренды выступающий за «Рому», выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Как сообщает официальный сайт итальянской команды, защитник получил травму в пятницу во время тренировки римской команды.

Напомним, что раннее на три недели из-за травмы выбыл армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, получивший повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра в матче шестого тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:0).

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