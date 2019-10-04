Дзаппакоста получил разрыв крестообразной связки во время тренировки «Ромы»

Как сообщает официальный сайт итальянской команды, защитник получил травму в пятницу во время тренировки римской команды.
Напомним, что раннее на три недели из-за травмы выбыл армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, получивший повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра в матче шестого тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:0).
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