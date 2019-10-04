Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье» Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с заявкой команды на матч выездной матч 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Загрузка... Встреча пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон» в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени. 🔛 Le groupe Rouge et Blanc pour le déplacement à Montpellier !#DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/l6378FK1vu — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 4, 2019