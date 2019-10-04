Виталий Шашков: Реален ли интерес «МЮ» к Соболеву? Парень растет, так что все возможно Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарцев Александру Соболеву.

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– Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растет, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни все возможно, – приводит слова Шашкова «Чемпионат».

Ранее британские СМИ сообщили, что наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен осуществить трансфер 22-летнего нападающего самарской команды ближайшей зимой.

В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.

Контракт Соболева с самарским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 2 миллиона евро.