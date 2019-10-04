«Барселона» может обменять Гризманна в «ПСЖ» на Неймара

Как сообщает Le10Sport, Лионель Месси продолжает обвинять руководство каталонской команды в том, что вместо того, чтобы оформить переход Неймара, который хотел вернуться в «Барселону» минувшим летом, клуб подписал французского нападающего «Атлетико».
По информации издания, если отношения между Месси и Гризманном не улучшатся в ближайшие месяцы, «Барселона» вполне может принять решение об обмене француза на Неймара. Отмечается, что подобный обмен с легкостью будет принят парижским клубом.
Напомним, Гризманн стал игроком «Барселоны» 12 июля. Стоимость трансфера чемпиона мира из «Атлетико» составила 120 миллионов евро.
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