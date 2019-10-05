«Оренбург» – «Динамо». Стартовые составы Начало матча – 14:00 (мск).

Главные тренеры «Оренбурга» и «Динамо» Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов определились с составами команд на матч 12-го тура премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Шепляков, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Филипп.

Матч «Оренбург» – «Динамо» пройдет 5 октября на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).