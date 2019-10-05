«Оренбург» – «Динамо». Стартовые составы

Главные тренеры «Оренбурга» и «Динамо» Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов определились с составами команд на матч 12-го тура премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургДинамо pic.twitter.com/zxm0vRDuly— ФК Оренбург (@fcorenburg) October 5, 2019
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Шепляков, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Филипп.
⚪🔵 Состав на #ОренбургДинамо #ДинамоМосква #РПЛ #твоякоманДа pic.twitter.com/vZEXlzdbTc— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 5, 2019
Матч «Оренбург» – «Динамо» пройдет 5 октября на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).