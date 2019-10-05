Дмитрий Хохлов: Поражение в матче с «Оренбургом» закономерное

- Поражение закономерное. Выходили с одним планом на игру, но удаление нам все карты спутало. Выиграть было нереально после того, как остались в меньшинстве. Было тяжело, «Оренбург» владел инициативой. В перерыве говорили, что надо терпеть. По Жоаозинью ничего не могу сказать, нужно обследование, - рассказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Динамо», для которого это поражение стало шестым в текущем сезоне и третьим подряд в чемпионате, с десятью очками расположилось на 15-м месте. В следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Краснодара».
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