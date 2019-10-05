«Динамо» объявило об отставке Хохлова После окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста.

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Руководство столичной команды поддержало это решение.

«Сегодня, после матча 12 тура РПЛ между «Оренбургом» и «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба, опубликованного в официальном аккаунте команды в Twitter.

Напомним, что 43-летний специалист возглавил «Динамо» 7 октября 2017 года, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.