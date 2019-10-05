Роман Широков: Кто должен возглавить «Динамо»? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят - Советский спорт
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05 октября 2019 17:21Футбол

Роман Широков: Кто должен возглавить «Динамо»? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал отставку главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.

- Это вопрос к руководству, правильно или нет. Не было прогресса команды? Да ладно! Весь год вы говорили, что команда прогрессирует, дайте поработать, я что-то не понимаю…

Кто должен возглавить «Динамо»? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят, и от этого нужно отталкиваться, - цитирует Широкова Sport24.ru.

Ранее стало известно после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста.

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