Василий Кикнадзе: «Локомотив» не поддерживал и не упрекал Егорова Генеральный директор «локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что не поддерживал и не упрекал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

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- Я бы хотел быть предельно точным. «Локомотив» не поддерживал и не упрекал Александра Егорова. Мы говорили о том, что в нынешних условиях абсолютно очевидно, что нужно, в первую очередь, заботиться о создании системы. Именно ее отсутствие порождает обилие ошибок. Можно было бы рассматривать ситуацию со снятием руководителя в том случае, если бы у нас, условно, была кандидатура, которую точно можно было бы оценивать, когда этот человек способен построить систему.

А так, мне кажется, мы подменяем понятия, пытаемся убрать руководителя в надежде, что роль человека в истории позволит нам рассчитывать на улучшение ситуации. На мой взгляд, это немного авантюрно. Смена ради смены - не то. Если посмотреть статистику, как часто меняются главы ДСИ, это говорит ровно об этом, - приводит слова Кикнадзе «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Арсенал» выразили поддержку Егорову на общем собрание клубов РПЛ, которое состоялось в сентябре.