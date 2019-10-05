Эдуардо Докампо: «Рубин» мог пропустить в конце матча

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо высказался после победы над «Тамбовом» в 12-м туре РПЛ (2:1).
«Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий. Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат мы могли пропустить в конце матча», – заявил специалист клубной пресс-службе.
В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет против «Спартака», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Уралом».
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