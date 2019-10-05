Футболисты «Торпедо» обыграли «Шинник» в матче ФНЛ 12 октября команда Сергея Игнашевича сыграет со «Спартаком-2», а «Шинник» в тот же день встретится с «Чайкой».

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Футболисты московского «Торпедо» обыграли ярославский «Шинник» в 16-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе столичного клуба отличился Александр Рязанцев. Он забил с пенальти (74-я минута). Еще один гол на счету Николая Подкидышева, который срезал мяч в свои ворота (30).

Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича набрали 40 очков и продолжают занимать первое место в таблице. «Шинник» расположился на четвертой позиции. В его активе 26 баллов.