«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и вышел на 3-е место в таблице - Советский спорт
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05 октября 2019 22:47ФутболГичунцев Артур

«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и вышел на 3-е место в таблице

Встреча прошла на стадионе «Гелредом».

Футболисты «Витесса» нанесли поражение игрокам «Утрехта» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Голландии – 2:1.

В составе победителей по голу забили Макс Кларк и Тим Матавж. У гостей это сделал Адам Махер.

Таким образом, «Витесс», выступающий под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, набрал 20 очков и вышел на 3-е место. В активе «Утрехта» – 14 очков и 5-я позиция.

19 октября команда Слуцкого сыграет против «ВВВ-Венло», а «Утрехт» в тот же день примет ПСВ.

Чемпионат Голландии
9-й тур

«Витесс» – «Утрехт» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кларк, 9; 1:1 – Махер, 38; 2:1 – Матавж, 68.

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