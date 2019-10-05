«Монако» уступил «Монпелье», Головин был удален с поля

Футболисты «Монако» уступили игрокам «Монпелье» в гостевом матче 8-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе победителей по голу забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Анди Делор. У гостей это сделал форвард Виссам Бен-Йеддер.
Отметим, что российский полузащитник Александр Головин начал поединок в стартовом составе и был удален с поля на 81-й минуте, получив вторую желтую карточку.
После этой игры «Монако», набрав 9 очков, расположился на 14-й позиции. В активе «Монпелье» – 14 баллов и 6-я позиция.
20 октября команда Головина сыграет против «Ренна», а «Монпелье» днем ранее встретится с «Реймсом».
Лига 1
8-й тур
«Монпелье» (Монпелье) – «Монако» (Монако) – 3:1 (2:0)
Голы: Молле, 31 (1:0); Мендеш, 39 (2:0); Делор, 56 (3:0); Бен-Йеддер, 68 (3:1).
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка «Советский спорт» рассказывает о первом дне регулярного чемпионата НХЛ. 03.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура «Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ. 05.10.2019 10:37 Футбол Безъязычный Алексей Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Григорий Иванов: Не считаю Лунева слабым звеном «Зенита» Президент «Урала» рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом», который сыграет в Екатеринбурге спустя три дня после яркой победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан