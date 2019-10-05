«Монако» уступил «Монпелье», Головин был удален с поля Российский полузащитник получил две желтые карточки.

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Футболисты «Монако» уступили игрокам «Монпелье» в гостевом матче 8-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей по голу забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Анди Делор. У гостей это сделал форвард Виссам Бен-Йеддер.

Отметим, что российский полузащитник Александр Головин начал поединок в стартовом составе и был удален с поля на 81-й минуте, получив вторую желтую карточку.

После этой игры «Монако», набрав 9 очков, расположился на 14-й позиции. В активе «Монпелье» – 14 баллов и 6-я позиция.

20 октября команда Головина сыграет против «Ренна», а «Монпелье» днем ранее встретится с «Реймсом».

Лига 1

8-й тур

«Монпелье» (Монпелье) – «Монако» (Монако) – 3:1 (2:0)

Голы: Молле, 31 (1:0); Мендеш, 39 (2:0); Делор, 56 (3:0); Бен-Йеддер, 68 (3:1).