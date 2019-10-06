Олег Терехин: Вслед за Хохловым должны уйти те, кто причастен к летней селекции Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал отставку главного тренера московского клуба Дмитрия Хохлова.

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- Не только Дима Хохлов должен нести ответственность за результаты «Динамо». Разделить ее с ним должны те, кто принимали решения покупать этого Максимилиана, этого супер Нжи и так далее. Почему теперь Хохлов уходит один? Если он ушел, то вслед за ним должны уйти и остальные, кто причастен к летней селекции, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что сразу после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0), который состоялся в минувшую субботу, главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста.