Сергей Семак – о травме Мамманы: Ориентируясь на слова врача, могу сказать, что все плохо Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму защитника Эмануэля Мамманы, полученную им в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» (3:1).

Загрузка...

- Насколько серьезная - покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько плохо, - приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, что Маммана травмировал колено на 12-й минуте встречи, столкнувшись с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.