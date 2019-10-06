Александр Ерохин: Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть - Советский спорт
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06 октября 2019 14:45Футбол

Александр Ерохин: Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» (3:1).

— Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть. Хорошо начали, быстрый гол способствовал тому, чтобы игра протекала в более спокойном для нас русле. Но «Урал» тоже хорош: во втором тайме был отрезок, когда они нас придавили немножко и забили гол. Мы смогли забить в ответ, так что все хорошо, — приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.

После этой победы «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Ростова».

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