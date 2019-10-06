После победы над ЦСКА в ЛЕ «Эспаньол» проиграл в чемпионате «Мальорке» - Советский спорт
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06 октября 2019 14:51Футбол

После победы над ЦСКА в ЛЕ «Эспаньол» проиграл в чемпионате «Мальорке»

Футболисты «Эспаньола» уступили «Мальорке» в выездном матче 8-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.

В составе хозяев поля голами отметились Анте Будимир (37-я минута) и Сальва Севилья (73).

После этой игры «Мальорка» набрала семь очков и поднялась на 17-ю строчку в турнирной таблице примеры, покинув зону вылета. «Эспаньол», имея в активе пять очков, опустился на 19-е место.

В следующем туре «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Мальорка» дома встретится с «Реалом».

Добавим, что второй матч между «Эспаньолом» и ЦСКА состоится 12 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

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