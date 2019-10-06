«Аякс» на выезде обыграл «АДО Ден Хааг» Футболисты «Аякса» одержали победу над «Ден Хаагом» в выездном матче 9-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:0.

Загрузка...

В составе амстердамской команды голами отметились Клас-Ян Хунтелар (10-я минута) и Давид Нерес (86).

После этой победы «Аякс» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Ден Хааг», потерпев шестое поражение в чемпионате, с шестью очками расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Аякс» в гостях сыграет против «Валвейка».