Юрий Семин: Теперь нужно залечить раны, которых у «Локомотива» очень много - Советский спорт
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06 октября 2019 16:47Футбол

Юрий Семин: Теперь нужно залечить раны, которых у «Локомотива» очень много

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (2:1).

- Уходим на перерыв в хорошем настроении. Теперь нужно залечить раны, которых у нас очень много. Подлечить футболистов, дать некоторым игрокам отдых – и вперед с новыми силами! Что касается матча, он получился сложным. Ни одного простого матча с «Арсеналом» у нас не было. Эта игра не стала исключением.

Что со Смоловым и Хеведесом? Микротравмы. Не стали рисковать и сделали замены, чтобы не усугубить ситуацию, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.

После этой победы «Локомотив» набрал 26 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Семина в гостях сыграют против «Ахмата».

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