Евгений Чернов: В таблицу посмотрим после 30-го тура

Сегодня дончане обыграли ЦСКА (3:1) и возглавили турнирную таблицу чемпионата.
– То, что мы задумали, то и реализовали. Перед началом чемпионата мы не думали о лидерстве и сейчас не думаем, а идем от игры к игре, а в таблицу посмотрим после 30-го тура. Я не скажу, что сегодня нам было достаточно просто, у ЦСКА очень хорошая команда, и был промежуток в первом тайме, когда нам было очень тяжело, – приводит слова Чернова РИА «Новости».
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