Евгений Чернов: В таблицу посмотрим после 30-го тура Защитник «Ростова» Евгений Чернов признался, что не обращает внимания на лидерство команды в чемпионате России.

Сегодня дончане обыграли ЦСКА (3:1) и возглавили турнирную таблицу чемпионата.

– То, что мы задумали, то и реализовали. Перед началом чемпионата мы не думали о лидерстве и сейчас не думаем, а идем от игры к игре, а в таблицу посмотрим после 30-го тура. Я не скажу, что сегодня нам было достаточно просто, у ЦСКА очень хорошая команда, и был промежуток в первом тайме, когда нам было очень тяжело, – приводит слова Чернова РИА «Новости».