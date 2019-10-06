«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в сезоне

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле уступил «Ювентусу» – 1:2.

В составе победителей отличились Пауло Дибала (четвертая минута) и Гонсало Игуаин (80). У проигравших забил Лаутаро Мартинес (18).

«Ювентус» с 19 очками возглавил турнирную таблицу серии А.

«Интер» потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на второе место с 18 очками.